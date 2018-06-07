Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist öldürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu altı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir AT-4 tanksavar silahı ile bir RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında bir AK-47 piyade tüfeği ile muhtelif malzeme bulundu.