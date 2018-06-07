Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanlığınca, 'nin ve ilçelerinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 17:23
Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 'nin ve ilçelerinde, güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç öldürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu altı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir AT-4 tanksavar silahı ile bir RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında bir AK-47 piyade tüfeği ile muhtelif malzeme bulundu.

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı! İşkence filmleri izlettirip...
Son Dakika: PKK'nın Kandil'deki sözde yöneticilerinin kaçtığı öğrenildi
İşte Kandil operasyonunun ayrıntıları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN