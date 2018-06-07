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Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Son dakika haberi... leri için yurtdışındaki seçmenler için beklenen an geldi. 'nda ilk oyu 'dan 'ya gitmek üzere 'ye giriş yapan Süheyla Kara verdi. Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 08:55

Trakya'daki sınır kapılarında belirlenen peronlara sandıklar konuldu, oy kullanılacak paravanlar yerleştirildi. 'dan 'ya gitmek üzere 'ye giriş yapan Süheyla Kara, 'nda ilk oyu veren kişi oldu.

lerin vatana millete hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Kara, "Saat 02.00'de sınır kapısından giriş yaptık ancak oy verme işlemi için burada bekledik. İlk oyu vermek bana nasip oldu, çok mutluyum. Ülkemizi çok seviyoruz" dedi.

YURTDIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ

Bu arada, 24. Haziran'da yapılacak ve 24. Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule'de 2, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında ise 1'er sandıkta Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verebilecek, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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