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'da üyelerine yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerine yönelik merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:34
Tekirdağ'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında beyanlar bulunan 10 kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tekirdağ, , ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.B, Z.K, İ.S, E.Ö. ve M.A.H'nin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

'da yakalanan ve ifadesi SEGBİS ile alınan Ö.Ç.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Şırnak'ın ilçesinde yakalanan K.A. ile Hakkari'de yakalanan A.K.'nın ise bulundukları illerin emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin devam ettiği, Isparta'da olduğu düşünülen S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada Tekirdağ'da yakalanan S.Ç'nin ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu kente gönderildiği kaydedildi.

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Tekirdağ'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon
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