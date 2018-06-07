Tekirdağ'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında beyanlar bulunan 10 kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tekirdağ, Şırnak, Hakkari ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.B, Z.K, İ.S, E.Ö. ve M.A.H'nin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Samsun'da yakalanan ve ifadesi SEGBİS ile alınan Ö.Ç.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalanan K.A. ile Hakkari'de yakalanan A.K.'nın ise bulundukları illerin emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin devam ettiği, Isparta'da olduğu düşünülen S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada Tekirdağ'da yakalanan S.Ç'nin ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu kente gönderildiği kaydedildi.