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'da operasyonu

’da terör örgüt ve uzantısı /YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 08:38 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 08:38
Adana'da PKK operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri , terör örgütü ve uzantısı /YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon genelinde şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların sosyal medyada üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etme suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Adana'da PKK operasyonu
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