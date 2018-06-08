Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her türlü baskı ve yıldırma politikalarına rağmen dünyanın dört bir yanında oylarını kullanan vatandaşlara selam olsun, Avrupa'ya selam olsun, dünyaya selam olsun. 3 yıllık hasretin ardından yeniden Nevşehir'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Şimdi buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Cumhur ittifakını beraber koruyacağız ve bu ittifaka halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bu ittifak için sözde milletin ittifakı diyenlere gereken dersi 24 Haziran'da vereceğiz.

TÜM MAĞDURLARIN VE MAZLUMLARIN YANINDA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tüm mağdurların ve mazlumların yanında koşmaya devam edeceğiz. Bölgemizde emniyet, istikrar ve barış tahsis edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. 16 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ediyoruz. Hiç bir vatandaşı ötekileştirmeden hepsini bağırımıza basıyoruz. Onun için ne diyoruz, bir olalım, iri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyütelim. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil, kenetlenmeyi savunacağız.

BEN GÖNÜL DİLİYLE KONUŞUYORUM, 81 MİLYONA GELİN HELALLEŞELİM DİYECEĞİZ

Ben gönül diliyle konuşuyorum, 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Bu topraklarda nefretin boy vermesine izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden her gittiğim yerde ne diyorum vakit Türkiye vakti. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinde vakit kardeşlik vakti diyoruz. Nevşehir, 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Güçlü meclis diyor muyuz?

BİZ BOŞUNA BUNLARA YIKIM EKİBİ DEMİYORUZ

Kardeşlerim Nevşehir bugüne kadar bizi hiç mahçup etmedi. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Nevşehir tavrını demokrasiden yana kullandı. Nevşehir hep milli iradenin, AK Parti'nin kalesi oldu. Tarihi 16 Nisan seçimlerinde evet diyen Nevşehirlilere teşekkür ediyorum. Kimse Türkiye'yi eski kaotik günlerine döndüremez. Ülkemizin kaybedecek vakti yoktur. Burada muhalefet seçimden sonra eski sisteme geri dönmekten bahsediyor. Kendilerince tezgah kuruyorlar. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme hakkını almak için kapalı kapılar ardından çalışıyorlar. Biz boşuna bunlara yıkım ekibi demiyoruz.

EKONOMİDE, TİCARATTE, DIŞ POLİTİKADA BİR TANE BİLE HEDEFLERİ YOK

1. ve 2.köprü açıldığında komünistler istemezük diyorlardı, satacağız diyorlardı. 3.köprüyü de bu kardeşiniz yaptı. Bu muhalefetin milletin derdine derman olacak projesi yok. Ekonomide, ticaratte, dış politikada bir tane bile hedefleri yok. Bunlar yıkmanın derdinde. Bunlar sizin deyiminizle komşu bağından sebep dolduruyorlar. Meydanlardaki vaatlerinin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik.

Açacağız dediği bölümler yıllardır mezun veriyor Bay Muharrem. Beyanneme dedikleri karalama defterinde terörle mücadeleye ilişkin hiçbir şey yok. O Edirne'deki, Kobani olaylarında 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olan adamı ziyaret ederek farklı bir şey elde edeceğini düşünüyor. Biz yaparız onlar yıkacağız diyor, yıkamazsın. Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim'de açacağız. O havalimanına yılda 90 milyon yolcu gelecek. 2023'te bu rakam 150 milyona çıkacak.

SİZ O KOMUTANLARIMIZIN APOLETLERİNİ SÖKEMEZSİNİZ

Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlara millet taktı. Bay Muharrem sen çırak bile olamadın. Bu millet sana icazet vermez. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepsi ile sunma niyetinde. 24 Haziran'da yıkım ekibini sandığa gömüyor muyuz? Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız. Madem yönetme kabiliyetiniz yok o zaman yönetenlere engel olmayın. Benim Nevşehirli kardeşim emaneti kime vereceğini iyi biliyor. Her zaman söylüyorum bizi en iyi hizmetlerimiz anlatıyor.

16 SENEDE NEVŞEHİR'E SADECE 7,2 KATTRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

16 senede Nevşehir'e sadece 7,2 kattrilyon liralık yatırım yaptık. 1646 yeni derslik açtık. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'ni biz açtık. Öğrencilerimiz için 6056 kişilik yurt açtık. Nevşehir ve Acıgöl'e bir çok tesis yaptık. Sağlıkta 9'u hastane olmak üzere 21 sağlık tesisini Nevşehir'e kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 9252 konutu faaliyete geçirdik. 87 km bölünmüş yol vardı biz bunu 280 km'ye çıkardık. Nevşehir'de 7 yol projesinin yapımı devam ediyor.

Kapodokya'yı yılda 2 milyon 200 bin turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm bölgesi haline getirdik. Nevşehir'de 39 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bay Kemal ne diyor çiftçiler aç, ya biz Nevşehir'de çiftçilere 1 kattrilyon destek verdik.

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