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'da / operasyonu: 25 gözaltı

Son dakika haberi... 'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ilçe başkanları ve bir muhtarın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 11:38

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, terör örgütü /'ya yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüt propagandası yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için bugün merkez ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında 'nin Kovancılar ve Arıcak ilçe başkanları ile bir köyün muhtarının bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 ŞÜPHELİ KOMUTANLIĞA GETİRİLDİ

Operasyonda, 4 adet tüfek, bir tarihi eser niteliğinde heykel, örgüt üyelerinin fotoğrafları, örgüt renklerini içeren bez parçaları ile çok sayıda dijital delile el konulduğu öğrenildi.

25 şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilirken, operasyon kapsamında 4 şüphelinin de arandığı bildirildi.

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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı
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