Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Nuray K, Emre B, Adem A. ile Tuğba C'nin gözaltına alınması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen teğmen Emre B. ile Nuray K, Adem A. ve Tuğba C. yakalandı.

Şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.