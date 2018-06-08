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'de / operasyonu

'de, /'ye yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 11:59
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, , , ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Nuray K, Emre B, Adem A. ile Tuğba C'nin gözaltına alınması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen teğmen Emre B. ile Nuray K, Adem A. ve Tuğba C. yakalandı.

Şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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