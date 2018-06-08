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'den gözaltına alınan 13 astsubay adliyede

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde, /PDY'nin askeriyedeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 astsubay, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:42
FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay adliyede

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /PDY'nin 'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Haziran'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, , Siirt, , Şırnak, , Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 13 ayrı adrese yapılan operasyonda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 13 astsubay gözaltına alındı. Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak iletişim kurduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirilirken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay adliyede
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