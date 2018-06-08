FETÖ'nün "mahrem imamı"na 10 yıl hapis

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İbrahim İzci ile avukatı hazır bulundu.

İzci, savunmasında, FETÖ ile ilişkisi olmadığını ileri sürdü.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan İzci, "Hakkımda istinat edilen suçlamalar, varsayıma dayanan ve somut olmayan delilerdir. Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

Sanık ve avukatının savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, İzci'ye "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme ile üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.