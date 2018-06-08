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İşte AK Parti'nin son oy oranı

AK Parti Sözcüsü 24 Haziran leri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NTV'de canlı yayında açıklama yapan Ünal, AK Parti'nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı. Mahir Ünal, "Ama şu anda gerçekte kamuoyu araştırılmalarında bizim gördüğümüz nedir? AK Parti’nin oyu Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun 4 – 6 puan altındaydı. AK Parti yüzde 46 bandında gözüküyor. Bu oyla alacağı milletvekili oylarına baktığımızda AK Parti’nin 300’ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz. HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320’nin üzerinde milletvekilini alıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 11:59
İşte AK Parti'nin son oy oranı

MAHİR ÜNAL ANKETLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

AK Parti Sözcüsü 'ın NTV'de kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle: "Muharrem İnce ve Meral Akşener'in çalışmalarına baktığımda, bir vizyonun, liderliğin sonunda milletin önüne çıkmış bir cumhurbaşkanı adayı profili çizmiyorlar. Muharrem İnce'ye baktığınızda 8 defa kaybetmekle suçladığı bir genel başkana karşı, genel başkan adayı olarak çıkmış ve genel başkanlık seçimini kaybetmiş, sonra da aynı genel başkan tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve aynı zamanda gelecek muhtemel yenilgiyi yüklemek üzere aday gösterilmiş. Parti içi hesaplaşmanın görüldüğü bir tablo var önümüzde."

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İşte AK Parti'nin son oy oranı
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