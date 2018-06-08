Norveç'te evcil hayvanı doğum yapana 3 gün doğum izni!

Norveç merkezli şirket Musti Grup, çalışanları için sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. Evcil hayvanlar için ürünler satan mağazaları bulunan şirket, çalışanları arasında yeni evcil hayvanı olanlara doğum iznine benzer bir uygulama başlattı.

Buna göre yavru kedi veya köpeği olan çalışanlar, 3 gün boyunca ücretli izin kullanabilecek. Doğum izninden ilham alınan proje hakkında konuşan şirket Ceo'su David Rönnberg, "Yavruların ihtiyaçlarını düşündüğümüzde ilk birkaç gün yoğun ilgi gerektiren bir dönem. Yavrular yeni bir çevreye alışma sürecinde karşılıksız sevgi ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Biz de çalışanlarımızın onlarla daha çok vakit geçirebilmesi için böyle bir yönteme başladık" dedi.

Rönnberg, söz konusu uygulamayı diğer şirketlerin de hayata geçirmesi için çağrıda bulundu.