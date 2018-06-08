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'te ı doğum yapana 3 gün doğum izni!

merkezli bir şirket ı yeni doğum yapmış çalışanlarına 3 gün doğum izni vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 15:58
Norveç'te evcil hayvanı doğum yapana 3 gün doğum izni!

merkezli şirket Musti Grup, çalışanları için sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. lar için ürünler satan mağazaları bulunan şirket, çalışanları arasında yeni evcil hayvanı olanlara doğum iznine benzer bir uygulama başlattı.

Buna göre yavru kedi veya köpeği olan çalışanlar, 3 gün boyunca ücretli izin kullanabilecek. Doğum izninden ilham alınan proje hakkında konuşan şirket Ceo'su David Rönnberg, "Yavruların ihtiyaçlarını düşündüğümüzde ilk birkaç gün yoğun ilgi gerektiren bir dönem. Yavrular yeni bir çevreye alışma sürecinde karşılıksız sevgi ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Biz de çalışanlarımızın onlarla daha çok vakit geçirebilmesi için böyle bir yönteme başladık" dedi.

Rönnberg, söz konusu uygulamayı diğer şirketlerin de hayata geçirmesi için çağrıda bulundu.

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Norveç'te evcil hayvanı doğum yapana 3 gün doğum izni!
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