Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri. Biliyorsunuz yola buradan çıktı. İlk açılışımızı burada yaptık. 16 yıl önce burada yola çıktık. Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğini istiyoruz. Türkiye 24 Haziran ile yeni yönetim sistemine adım atacak. Bu dönemde yapılacak çalışmalarla önümüzdeki yarım asra karar verilecek. Bunun için tercihlerimizi iyi yapmalıyız. Bir tarafta cumhur ittifakı var diğer tarafta kimler kimlerle yan yana görüyorsunuz değil mi?

KENDİ SEÇMENLERİNİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE ZİYARETE GÖNDERENLERİ BU MİLLET ASLA AFFETMEZ

Kendi seçmenlerini bölücü örgüte ziyarete gönderenleri bu millet asla affetmez. Kayseri, bu seçimlerde irademize bir kez daha sahip çıkıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Öyleyse Kayseri, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

Demokrasiler seçimlerin er meydanıdır. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, halen yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Diğerleri ne anlatıyor ? Ülkemizi nasıl eskiye götüreceklerini anlatıyorlar? Biz bunların cibiliyetini iyi biliyoruz. Bunlara kalsa bizi 90'lara geri döndürecekler.

KARŞINIZA YIKMA VAADİ İLE GELENLERE SORUN:

AK Parti 585 bin öğretmen atadı, onları işten atacak mısınız? Karşınıza yıkma vaadi ile gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 yeni derslik yaptı. Onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin km bölünmüş yol yaptı bunları sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Olur ya CHP bu. Alışıklar. AK Parti 29 yeni havalimanı inşa etti. AK Parti sadece 6 ilde doğalgaz kullanırken bunu 78'e çıkardı. Çok yakında 81 olacak. Siz bu doğalgaz borularını sökecek misiniz? AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 kattrilyon tasarruf teşvik fonu ödemesi yaptı, siz bunları geri mi alacaksınız?

BU CHP BÖYLE YATACAK YERLERİ YOK

AK Parti emeklilerin maaşını 4 katına çıkardı siz bunları yeniden eski seviyelerine mi çekeceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü, siz tekrar küçültecek misiniz? AK Parti Marmaray'ı, Yavuz Sultan Köprüsü'nü ve daha nice eseri Türkiye'ye kazandırdı, bunları yerle yeksan mı edeceksiniz? AK Parti savunma sanayide İHA'ları, SİHA'ları yaptı siz bunları toprağa mı gömeceksiniz? Sivaslı Nuri Demirağ uçak fabrikası yapmıştı, CHP burayı kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Bu CHP böyle yatacak yerleri yok. Şimdiye kadar bunlardan terörle mücadele duydunuz mu? Onların böyle derdi yok.

MUHARREM EDİRNE'DE BİRİNİ ZİYARET EDİYOR VE BUNUNLA ÖVÜNÜYOR

Söyleyeyim ben, Muharrem Edirne'de birini ziyaret ediyor ve övünüyor. Bu Demirtaş değil miydi 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan? AK Parti Suriye'de 4000 km alanı terörden temizledi, Suriyeli mülteciler temizlenen bölgelere geri dönüyor. Bay Kemal Afrin'e girmeyin diyordu. Ankara'dan İstanbul'a terör yandaşlarıyla yürüdüler. Bizim yandaşlarımız millet millet. Biz yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan dedik. Muhalefet sizden oy istemeye gelince bu soruları sorun.

ÜLKEMİZİ 16 YILDA 3,5 KAT BÜYÜTTÜK, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 2 KAT DAHA BÜYÜTMEYE TALİBİZ

Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüttük, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmeye talibiz. Kayseri'ye son 16 yılda 23,5 kattrilyon yatırım yaptık. Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencileri 45 tl burs alıyordu biz bunu 470 liraya çıkardık. Kayseri'ye üçüncü devlet üniversitesini kazandırdık mı? Talep oradaysa karşılık burda. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 sağlık tesisi yaptık. İşte bizim eserlerimiz böyle Kayseriye de bu yakışır.

Sizlere bir müjde daha veriyorum şuanda projeler devam ediyor. Kayseri'yi bundan mahrum bırakır mıyız? Eski hava ikmal bakım merkezinin olduğu, 1500 dönümlük alanı kapsayan bir millet bahçesi duruyor. Bir köşesine de inşallah güzel bir cami yapacağız. İstanbul'daki Çamlıca camiinin bir benzerini inşallah yapacağız.

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