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Son Dakika! Karakolda akılalmaz olay! Herkes tarafından polis zannediliyordu

Son Dakika! ’da, karakolda uzun namlulu silah ve çelik yelekle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan B.Ç.’yi herkes polis sandı. Karakol dışından gelen polisler bile B.Ç.’yi polis olarak tanıdı. Karakol amirinin arkadaşı olduğu iddia edilen sıradan bir vatandaş olan B.Ç.’nin karakola girişi yasaklandı.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 07:38 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 08:33
Son Dakika! Karakolda akılalmaz olay! Herkes tarafından polis zannediliyordu

, Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çağlayan 'nde fotoğraf krizi yaşandı. İddialara göre, karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü.

İLÇE EMNİYETİ KARIŞTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.'yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a kadar ulaştı. Çalışkan, talimat vererek, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi. Çalışkan'ın talimatı üzerine ilçe emniyeti karıştı.

GİRİŞİ YASAKLANDI

Görevlendirilen ekipler, karakola giderek araştırma yaptı. B.Ç.'nin karakolda polis gibi davranıp davranmadığı araştırıldı. B.Ç.'nin 'ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de B.Ç.'nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü. B.Ç.'nin kendisini sorgulayan polise "Hatıra fotoğrafı çektirmek istedim" dediği öğrenildi. B.Ç.'nin karakola girişi yasaklanırken, sosyal medya sayfasına koyduğu tüm fotoğraflar da kaldırıldı.

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Son Dakika! Karakolda akılalmaz olay! Herkes tarafından polis zannediliyordu
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