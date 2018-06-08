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Son Dakika: 'ta 6 'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bestler Dereler bölgesinde İHA ile tespit edilen 6 , düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 15:59
Son Dakika: Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın Bestler Dereler bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 6 'lı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde saat 07.30 sıralarında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin İHA ile tespit edilmesi üzerine icra edilen hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Arama tarama faaliyetinde 5 M16 piyade tüfeği, biksi makineli piyade tüfeği, iki kalaşnikof ve roketatar silahı ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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Son Dakika: Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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