Sözde sıkıyönetim komutanına müebbet hapis

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Elazığ'a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü ile birlikte 60 sanığın yer aldığı davanın karar duruşması görüldü. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmaya 26'sı tutuklu 38 sanık katıldı.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklardan Ünlü'nün "Darbeye teşebbüs" suçundan diğer sanıkların ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Mahkeme heyeti, sözde sıkıyönetim komutanı Ünlü'ye, "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. 59 sanık hakkında ise silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan 10 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen ceza verildi. 59 sanık arasında dikkat çeken isimlerden dönemin İstihbarat Müdürü Adem T'ye 10 yıl, 8. Kolordu Komutanlığının emir subayı Ünal E'ye 10 yıl, emir astsubayı Adem A'ya 7 yıl 6 ay, Komando Tim Komutanı Barış T'ye 10 yıl, TEM Şube Müdürü Halil A'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

26 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına, 12 sanığın hükmen tutuklanmasına, 7 sanığında tutuklanması için yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi. 2 Sanık yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Elazığ'a sözde sıkıyönetim komutanı olarak Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü atanmıştı. Ünlü, darbe girişimi gecesi gözaltına alınmıştı. Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK'nın Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Ünlü'nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2'si albay, 3'ü binbaşı toplam 60 askeri personel tutuklanmıştı.