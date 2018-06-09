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"vücüt tarayıcı" geliştiriyor

, radar konusunda askeri alandaki birikimiyle sivil ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Şirket, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespitini sağlayan "vücut tarayıcıları" üretmek için önemli bir adım attı.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 12:30
ASELSAN vücüt tarayıcı geliştiriyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

, radar ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere Türkiye'nin Radar Teknoloji Merkezi olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Şirketin Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı tarafından, radar konusunda askeri alanda kazanılan birikim ve teknolojilerin kullanılmasıyla yurt içi/yurt dışı müşterilerinin sivil radar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerin süratle geliştirilebileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aralarında 3 Boyutlu Güvenlik Radarı'nın da olduğu bir dizi alanda çalışmalara başlandı.

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ASELSAN "vücüt tarayıcı" geliştiriyor
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