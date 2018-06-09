CHP ve HDP'nin “Liseli öğrenciler” yalanı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde eylem yapan ve "liseli öğrenciler" olarak tanıtılan kişilerden 14'ünün yaşının on sekizin üzerinde olduğu, eylemin terör örgütü DHKP-C ve HDP'li yöneticiler tarafından organize edildiği ve provoke edildiği bildirildi.





EYLEMİ DHKP-C ÜYESİ ÇAĞDAŞ ONUR EKİNCİ VE HDP'Lİ YÖNETİCİLER PROOKE ETTİ



Eyleme katılan 21 yaşındaki Çağdaş Onur Ekinci'nin; terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve topluluğu provoke ettiği, polise ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Eyleme katılan ve "liseli öğrenci" olarak tanıtılan Hakan Aktuğ Gültürk'ün,25 yaşında olduğu öğrenildi.