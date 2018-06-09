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ve 'nin “Liseli öğrenciler” yalanı

’deki eylemi 21 yaşındaki DHKP-C üyesi , eylem sırasında olay yerinde olan 1. Bölge 2. Sıra milletvekili adayı ve HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Ercan Demir provoke etti! İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde eylem yapan ve “liseli öğrenciler” olarak tanıtılan kişilerden 14’ünün yaşı on sekizin üzerinde!.. Aralarında 25 yaşında olan bile var. 'nin Cumhurbaşkanı Adayı ’nin, “Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş, onları dövdürmüşler burada (Kadıköy) Yazık, günah. Karne günü 17-18 yaşlarındaki çocuklar dövülmez. Bunlar memleketin evladı, hepimizin evladı hepimizin” diyerek eyleme ve eylemcilere destek verdi.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 16:43
CHP ve HDP'nin “Liseli öğrenciler” yalanı

'de bulunan Süreyya Operası önünde eylem yapan ve "liseli öğrenciler" olarak tanıtılan kişilerden 14'ünün yaşının on sekizin üzerinde olduğu, eylemin terör örgütü DHKP-C ve 'li yöneticiler tarafından organize edildiği ve provoke edildiği bildirildi.



EYLEMİ DHKP-C ÜYESİ ÇAĞDAŞ ONUR EKİNCİ VE HDP'Lİ YÖNETİCİLER PROOKE ETTİ

Eyleme katılan 21 yaşındaki 'nin; terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve topluluğu provoke ettiği, polise ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Eyleme katılan ve "liseli öğrenci" olarak tanıtılan Hakan Aktuğ Gültürk'ün,25 yaşında olduğu öğrenildi.

CHP'nin Kadıköy provokasyonu böyle deşifre edildi

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CHP ve HDP'nin “Liseli öğrenciler” yalanı
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