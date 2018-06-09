Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’da flaş açıklamalar - CANLI

Ankara tarihi günlerinden birini yaşıyor. Ankara 19 Mayıs stadında büyük ve coşkulu bir kalabalık AK Parti mitinginde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halka sesleniyor. Coşkulu kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara bugüne kadar verdiğimiz mücadelelerde hep yanımızda oldu. Vesayetle mücadele ederken Ankara yanımızdaydı, 17 - 25 yargı darbe girişiminde Ankara yanımızdaydı, Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteği yine yanımızdaydı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Ankara tam bir destan yazdı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"BAĞDAT CADDESİ'NDE TANKLAR GEÇERKEN BİRİLERİ O TANKLARIN GEÇİŞİNİ ALKIŞLIYORDU"

Ankara'nın tüm ilçeleri darbe girişiminde büyük rol oynadı. O gece Ankara 90'ı sivil 56'sı polis 3'ü askerimiz olmak üzere 147 şehit verdi. Ankara sadece kendisinin değil tüm Türkiye'nin geleceği için gövdesini siper ett. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17... Biz gece yarısı ineceğiz ama o saatte Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor. Ondan öncede darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım diyor. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı. Kardeşlerim Cumhur İttifakı'na evet mi? Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Biz bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ankara vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

"BAY MUHARREM BUNLAR ÖYLE İNCE İNCE YÜRÜYEREK OLMUYOR"

Ankara'ya son 16 yılda 116 katrilyonluk yatırım yaptık. Bay Muharrem bunlar öyle ince ince yürüyerek olmuyor. Bay Kemal'i biz SSK'dan tanırız. Kardeşlerim bunlara beş koyun ver kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak son pişmanlık para etmez. Onun için ben şu anda burada bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Durmak yok! Bütün komşularınıza akrabalarınıza bunları anlatmanız lazım. Anlatın ki sandıklarından gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.

ANKARA'YA YAPILAN DEV YATIRIMLAR

Ankara'yı ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birleştireceğiz. YHT'lerin yapımı sürüyor. Ankara'ya YHT garını kazandırdık. Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdik. 466 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 16 yılda 534 kilometre daha ekleyerek bin kilometreye ulaştırdık. Bunların dışında seçim beyannamemizde açıkladığımız yeni raylı sistemler var. Ankara'yı 15 km uzatacağız. İki ayrı metro hattı kuruyoruz. Ankara son 16 yılda savunma sanayinde başkenti konumuna geldi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmaları arasında bulunan 3 firma Ankara'dadır. Savunma Sanayi'mizin yüzde 80'i Ankara'da. Savunma ve Havacılık ihracatı 2 milyar dolara yükseldi. İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı yüzde 65'lere yükseldi. İyi gidiyoruz. Teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarla yürütüyoruz. Her alanda birçok yeniliği 16 yılda hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. OSB sayımızı 12'ye yükselttik. AR Ge ve tasarım merkezlerinde yer alan firmalara vergi kolaylığı sağlıyoruz. Artık ekndi uydularımızı kendimiz yapıyoruz. Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor.

"ŞİMDİ GELİYORUM SİZLERİ MUTLU EDECEĞİNE İNANDIĞIM MÜJDELERİMİZE..."

Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım müjdelerimize: Ankara'ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyum. Ama bakıyorsunuz bir tane Cumhurbaşkanı adayı diyor ki ne stadyumu ben hepsini yıkacağım diyor. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla 6 bin araçlık otoparkıyla bu stad başkente yakışır bir stat olacaktır. İkinci müjdemiz fuar alanlarıyla ilgili. İhalesi yapıldı bir yıl içinde tamamlanıyor. 3. müjdemiz millet bahçesi ile ilgili. Ankara'ya yaptığımız çok daha farklı olacak. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Ankara'ya hayırlı olsun. Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz içinde stadından konser salonuna kadar çok orjinal bir eser olacak. İngiliz'in Hyde Park'ı varsa bizimde burada devasa bir millet bahçemiz olacak.

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