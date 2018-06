Emine Erdoğan iftarda şehit aileleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak şehit aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen etkinliğe Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"KUDÜS BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARI TÜRKİYE'NİN UMUT IŞIĞINA MUHTAÇ"

İftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye oldukça dikenli yollardan geçerek bu günlere geldi. Son 16 yıldır ülkemizin büyüyüp, gelişmesi karşısında çok sayıda sınamadan geçtik. Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Yargı yoluyla, ekonomik açıdan ve nihayetinde askeri olarak bizi çökertmeye çalıştılar. 15 Temmuz gibi kanlı bir ihaneti yaşadık. Meclisimiz bombalandı. Şehitler, gaziler verdik. Rabbim o günleri bize bir daha göstermesin. Böyle zamanlarda Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale bize ilham veriyor. Ecdadımızın mücadelesi bize rehber oluyor. Böyle imtihanlar dayanıklılığımızı daha da arttırıyor.

Kudüs başta olmak üzere tüm dünya Müslümanları Türkiye'nin umut ışığına muhtaç. Myanmar'a, Pakistan'a, sömürülmüş Afrika ülkelerine gittiğimde bunu derinden hissediyorum. Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. İnşallah 24 Haziran itibariyle yeni bir yola gireceğiz. Türkiye'yi şaha kaldıracak yeni bir dönem başlayacak. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek bizlerin elinde. Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla ve erkeğimizle ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak bir azim ve kararlılık içinde olmalıyız. Yaklaşan bayramın 7 yıldır tüm dünyanın gözü önünde zulme uğrayan Suriyeli komşularımıza, gözü yaşlı Filistinli, Yemenli, Afrikalı kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

"RABBİM KUZEY IRAK OPERASYONU'NDA KAHRAMAN ORDUMUZU MUZAFFER KILSIN"

Program kapsamında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Anadolu'yu bizlere yurt kılan, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'ndaki şehit ve gazilerimizin kanıdır. Biz bin yıldır bu topraklarda barış ve adalet içinde yaşıyorsak bunu şüphesiz şehitlerimizin kahramanlığına, gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı uğruna can vermekle kalmıyor, gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şehadete uğurluyor. İşte çok yakın bir zamanda Zeytin Dalı Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğimizin Afrin'e nasıl düğüne gider gibi gittiğini hep birlikte gördük. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları bir bir kıracağız. Bizler şehitlik ve gazilik makamının ne denli yüce bir makam olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şehitlik bizim için peygamberlikten sonraki en yüce makam. Bugün doğuda, güneydoğuda, El Bab'da, Afrin'de muzaffer kıldığı gibi Rabbim inşallah Kuzey Irak Operasyonu'nda, Kandil Operasyonu'nda da kahraman ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINI DAİMA CANLI TUTMAK ADINA ŞEHİTLER ALBÜMÜ ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK"

Şehitlerin hatıralarını daima canlı tutmak adına şehitler albümü çalışmasını başlattıklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise, "Şehit ve gazilerimiz bizim için her karışının diyeti kanla ödenen kutsal vatan toprağını paha biçilmez hale getiren ve aynı zamanda millet olarak varoluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü ve tabiri caizse bu ülkenin tapu senetleridir. Onlar vatan hizmeti adına üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bizlere düşen de aynı iman ve şuurla hareket edip devletimizin bekasını, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak, şanlı al bayrağımızı her yerde gururla dalgalandırmak için elimizden gelen azami gayreti sarf etmektir. Büyük aile projemiz kapsamında aziz şehitlerimizin hatıralarını, daima canlı tutmak ve onları her zaman hatırlamak adına bir şehitler albümü çalışması başlattık. 1955 yılından bu yana ilimizde vermiş olduğumuz 410 şehidimiz var. Tarih sırasına göre en sondan başlamak suretiyle geriye doğru 67 şehidimiz için bir albüm hazırladık" şeklinde konuştu.

Program sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti.