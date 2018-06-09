Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 ve 2015'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi sırasında Karayazı'da vatandaşları açık oy kullanmaları konusunda tehdit eden ve terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olan M.S.A. ile M.G'nin ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı.

Özel harekatçıların da aralarında olduğu yaklaşık 100 polisin sahur vaktinde düzenlediği operasyonda M.S.A. ve M.G. gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PAYLAŞIMLARI

Ekipler aynı operasyon kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen B.E, E.B. ve S.İ'yi de adreslerinde yakaladı.

Bulundukları yerlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen 5 şüpheli, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.