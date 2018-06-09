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'den korsan miting

Meydanlarda "hukuk" diyen , dün gece hukuksuz bir mitinge imza attı. Açıkça kanununu çiğneyen İnce, sokak üzerinden de provokatif mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 15:31
Muharrem İnce'den korsan miting

'nin cumhurbaşkanı adayı meydanlarda hak, hukuk, adalet gibi kavramlardan bahsederken, gerçekte yasasını çiğneyerek, hukuku ayaklar altına aldı.

MİTİNG YAPILAMAZ KANUNUNU ÇİĞNEDİ

298 sayılı kanunun 50. maddesinde açıkça yer alan gece yarısı (Açık yerlerde güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz) miting yapılamaz kanununu çiğneyerek dün gece 'de miting yaptı.

PROVOKASYONA ALKIŞ TUTTU

Dün Kadıköy'de bazı sol terör örgütü üyelerinin provokasyonuna da alkış tutan İnce, verdiği mesajlarla terör yanlılarını savundu. Sokağı da örgütlemeye çalışan İnce'nin bahsettiği hukuk ve adaletin sadece kendi belirlediği kurallar olduğu böylece bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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Muharrem İnce'den korsan miting
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