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Örgütün Avrupa’daki kalesi yıkılıyor mu? ile mücadeleye başlıyor

'nın Ankara Büyükelçiliği: " komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor" diye belirtti. Almanya’da Federal Hükümet FETÖ'ye karşı hiç olmadığı kadar eleştirel bakmaya karar verdi. ve ’ın ortak haberine göre, Alman 'nın, ’nin FETÖ'nün devletin içine sızan bir örgüt olduğu uyarılarını daha fazla ciddiye aldığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 13:40
Örgütün Avrupa’daki kalesi yıkılıyor mu? Almanya FETÖ ile mücadeleye başlıyor

'nın Ankara Büyükelçiliği: " komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor" diye belirtti. ve , Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin 2018 Şubat ayında hazırladığı gizli bir raporunu kaynak olarak gösterdi.

"ORGANİZE BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ANDIRIYOR"

Söz konusu raporda, "FETÖ komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor" diye yazdığı belirtiliyor. Büyükelçi kaynaklarının FETÖ'nün yıllar içinde 'de başta emniyet ve adli kurumlar olmak üzere devlet kadrolarına sızdığı konusunda hemfikir olduğu kaydedilen raporda, hareketin üyelerinin mutlak sadakat içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

"GİZLİ BİR PARALEL YAPI"

Der Spiegel ve Report Mainz haberinde ayrıca FETÖ'nün yönetici kadrosundan ayrılan bir eski üyesinin açıklamalarına yer veriliyor. İçinde bulunduğu hareketi gizli bir paralel yapı olarak nitelendiren eski üye, hareketi antidemokratik olmakla da eleştiriyor. Sözkonusu eski üye FETÖ'nün önemli kararlarını Almanya'da aldığını bu kararların sık sık seçilmiş dernek yöneticilerinin zararına alındığını iddia ediyor.

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Örgütün Avrupa’daki kalesi yıkılıyor mu? Almanya FETÖ ile mücadeleye başlıyor
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