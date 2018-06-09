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'ta hain saldırı

’ta Kaval Dağı bölgesine ’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 11:55

Bestler Dereler'de bulunan Kaval Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

BÖLGEDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıda 1 özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden helikopterle alınarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harekat polisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Şırnak'ta hain saldırı
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