Son dakika haberi: Son seçim anketi sonucu belli oldu

24 Haziranda yapılacak olan erken seçimler için son dakika seçim anketleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakat ile; iki parti, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girme kararı almıştı. İşte 24 Haziran seçimleri son anketi
Giriş Tarihi: 9.6.2018 09:54
24 Haziranda yapılacak olan erken seçim için son seçim anketleri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim galibiyeti göremeyen muhalefet partileri ise Millet İttifakı adı altında buluştu.