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Son dakika haberi: Son sonucu belli oldu

24 Haziranda yapılacak olan ler için son dakika seçim leri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakat ile; iki parti, 24 Haziran seçimlerine olarak girme kararı almıştı. İşte 24 Haziran seçimleri son anketi

Giriş Tarihi: 9.6.2018 09:54
Son dakika haberi: Son seçim anketi sonucu belli oldu

24 Haziranda yapılacak olan için son seçim leri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında galibiyeti göremeyen muhalefet partileri ise adı altında buluştu.

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Son dakika haberi: Son seçim anketi sonucu belli oldu
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