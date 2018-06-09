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Son Dakika: Terör örgütü 'nin sözde batı cephesi komutanı patlamada öldü

Son dakika haberi... Ayn İsa'da gerçekleşen patlamada 3'ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü, 11 terörist yaralandı. Ölenlerden birinin ’nin sözde batı cephesi komutanı isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn’a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 15:47
Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin sözde batı cephesi komutanı patlamada öldü

'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da 93. Tugay girişinde meydana gelen patlamada 3'ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü, 11 terörist yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa'da 93. Tugay girişinde gerçekleşen patlamada 3'ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı. Ölenlerden birinin 'nin sözde batı cephesi komutanı isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn'a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi. Diğer Kandil'den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa'da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.

İşte Kandil operasyonunun ayrıntıları

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Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin sözde batı cephesi komutanı patlamada öldü
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