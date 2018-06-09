Sözcü Gazetesi çarpıtmıştı! Karşıyaka Vapuru'ndaki olayın gerçek yüzü ortaya çıktı...

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül partisinin seçim çalışmaları için Karşıyaka Vapuru'nda video çekmek istedi. Ama vapurdaki bazı yolcuların provokatif tavırlarıyla karşılaştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise olayla ilgili olarak; "Vapura bindik, arkadaşlar kameraları hazırladı. Arkada oturan bir bayan önce bir ilgiyle ne yapıyorsunuz dedi, daha sonra arkadaşlarımızdan biri AK Parti seçim çalışması için video çektiğimizi söyleyince, birden bire sonra kadın neden beni çekiyorsunuz diyerek bağırmaya başladı" dedi

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Sözcü Gazetesi ise bu hakaretleri çarpıttı. Yayınladıkları videoda Aydın Şengül'ün mimarlara cahil dediğini iddia etti. Yayınlanan görüntülerde ise asıl cahillik suçlamasının kadınlar tarafından Aydın Şengül'e yöneltildiği ortaya çıktı.