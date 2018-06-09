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çarpıtmıştı! Karşıyaka Vapuru'ndaki olayın gerçek yüzü ortaya çıktı...

Karşıyaka Vapuru'nda seçim çalışması yapan İl Başkanı'na hakaret ettiler. ise olayı çarpıttı. AK Parti İl Başkanı partisinin seçim çalışmaları için Karşıyaka Vapuru'nda video çekmek istedi. Ama vapurdaki bazı yolcuların provokatif tavırlarıyla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 17:09
Sözcü Gazetesi çarpıtmıştı! Karşıyaka Vapuru'ndaki olayın gerçek yüzü ortaya çıktı...

İl Başkanı partisinin seçim çalışmaları için Karşıyaka Vapuru'nda video çekmek istedi. Ama vapurdaki bazı yolcuların provokatif tavırlarıyla karşılaştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise olayla ilgili olarak; "Vapura bindik, arkadaşlar kameraları hazırladı. Arkada oturan bir bayan önce bir ilgiyle ne yapıyorsunuz dedi, daha sonra arkadaşlarımızdan biri AK Parti seçim çalışması için video çektiğimizi söyleyince, birden bire sonra kadın neden beni çekiyorsunuz diyerek bağırmaya başladı" dedi

İşte Sözcü Gaztesi'nin çarpıttığı Karşıyaka vapurundaki olayın gerçek yüzü! SÖZCÜ GAZETESİ'NİN ÇARPITMASI ORTAYA ÇIKTI

ise bu hakaretleri çarpıttı. Yayınladıkları videoda Aydın Şengül'ün mimarlara cahil dediğini iddia etti. Yayınlanan görüntülerde ise asıl cahillik suçlamasının kadınlar tarafından Aydın Şengül'e yöneltildiği ortaya çıktı.

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Sözcü Gazetesi çarpıtmıştı! Karşıyaka Vapuru'ndaki olayın gerçek yüzü ortaya çıktı...
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