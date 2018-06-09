Batman'ın Kozluk İlçesi'nde karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın bundan tam 1 yıl önce şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan Aybüke'yi katleden hain teröristlerin kökünü kurutmak için Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda hainlere büyük darbe vuruluyor. Aybüke'nin babası Sadık Yalçın, acısını AKŞAM'a anlattı. 24 Haziran seçimleri öncesi proje terör örgütü PKK'ya ve yandaşlarına destek açıklamaları yapan siyasetçilere isyan eden baba, kızının acısını Türkiye milletinin kendisine verdiği destekle hafifletiyor. Yalçın, siyasetçilerin miting meydanlarında terör örgütlerine destek veren açıklamalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.





"TERÖR DESTEK VATANA İHANETTİR"

Baba Yalçın terörün belinin kırılma vaktinin geldiğini belirterek, "Terör için hükümetimiz gerekli mücadeleyi gösteriyor. Şehit aileleri olarak terörün kökünü kurutacak olan hükümetimizin yanındayız. Allah hükümetimize ve ordumuza güç kuvvet versin" dedi. Yalçın, oy kazanmak için PKK ve yandaşlarına destek veren açıklamalar yapan siyasetçilere, "Teröre destek veren siyasetçileri lanetliyorum. Teröre destek vatana ihanet etmektir. Bu milletin arkasından iş çeviren her kim olursa olsun Allah onları kahretsin! Biz şehit aileleri; devleti, milleti ve bayrağı hakkında hayırlı düşünen hükümetimizin yanındayız" diye konuştu.

KARNELERİYLE AYBÜKE ÖĞRETMEN'E KOŞTULAR

Aybüke Öğretmen'in Çorum'un Osmancık İlçesi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Aybüke'nin adının verildiği okulun öğrencileri mezarda dua etti. Aybüke'nin annesi Zehra Yalçın, tüm öğrencileri tek tek sarılarak öptü.

-Müzik öğretmeni Aybüke, Batman'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olmuştu.

-Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'teki annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ın evlat acısı ilk günkü gibi...

NECMETTİN ÖĞRETMEN'İN EVLATLARININ GÖZÜ YAŞLI!

Siverek'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, geçen yıl karne dağıttıktan sonra kendileriyle vedalaşıp ayrılan, Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin öğretmenlerini unutmadı. Öğrencileri, Yılmaz'ın şehit edilmesinin ardından ikinci kez karne aldı. Bir öğrenci, "Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı. Biz onu çok seviyorduk ve çok özledik" dedi. Şehit öğretmenden sonra okula atanan öğretmen Ali Canpolat'ın dağıttığı karneleri alan öğrenciler, ardından masada duran Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını öperek sınıftan ayrıldı.