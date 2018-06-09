TİKA'dan Sierra Leone'deki yetimlere gıda yardımı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da zor şartlarda faaliyetlerine devam eden 7 farklı yetimhaneye en az 1 ay yetecek kadar gıda yardımı yapıldı.

Yardımda bulunulan "Ebola Yetimleri İçin Umut" isimli yetimhanede kalan bütün çocukların ebola salgınında ebeveynlerini kaybeden 3-16 yaş aralığında çocuklardan oluştuğu belirtildi. TİKA ayrıca, bir dönem iç savaşın yaşandığı Sierra Leone'de savaşta uzuvlarını kaybeden çocuk ve kimsesizlerin barındığı "Engelli Gençleri Geliştirme Derneği" isimli barınma evine gıda yardımında bulundu.

Program kapsamında Wellington Müslüman Birliği tarafından desteklenen 100 ihtiyaç sahibi yetimin ailesine gıda paketi verildi. Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Deha Erpek, programda yaptığı konuşmada, yapılan yardımların iki ülke arasındaki kardeşliği daha da arttırmasını temenni ettiğini ve Türk halkının dost ve kardeş Sierra Leone halkının her daim yanında olduğunu dile getirdi. Wellington Muslim Association yetkilileri de Türkiye tarafından yapılan bu yardımların ihtiyaç sahibi yetimlerin ailelerinin ramazan ayını daha mutlu geçirmelerine vesile olacağını kaydetti.