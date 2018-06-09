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'de sanığı eski yarbay ve üsteğmene müebbet hapis

'de / terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Bingöl ömür boyu, Merkez İlçe Jandarma eski Komutanı Üsteğmen Adem Gökalp ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 17:20
Tunceli'de FETÖ sanığı eski yarbay ve üsteğmene müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Yarbay Mehmet Bingöl, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Gökalp ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Mustafa Tosun'un yargılanmasına devam edildi.

Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında eski Yarbay Mehmet Bingöl 'Anayasayı ihlal' suçundan ömür boyu, eski Üsteğmen Adem Gökalp ise 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan eski Astsubay Mustafa Tosun ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Tunceli'de FETÖ sanığı eski yarbay ve üsteğmene müebbet hapis
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