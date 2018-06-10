Başbakan Yıldırım: Bu millet boş konuşanla, iş yapanı birbirinden ayırır

Başbakan Binali Yıldırım, Kırklareli'nin Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Nasıl oluyor, bilmiyorum. Yüzde 7,4 büyüdü geçen sene Türkiye." dedi.

Yıldırım, "2002'den bu yana bütün beldelerimizi, köylerimizi kalkındırmanın gayreti içerisindeyiz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürürken bir yandan da darbecilerle mücadeleyi sürdürüdük. " ifadesini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıldırım, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Başbakan "Diyorlar ki Türkiye'de büyüme sanal... Onlar konuşur Ak Parti yapar"

"CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUDUR"

"Cumhur İttifakı nedir? diye soran Yıldırım, şunları kaydetti: "15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır."

"6-7 EKİM OLAYLARININ FAİLİNİ ZİYARETE GİTTİ"

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince'nin Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesine değinen Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu hemen ilk günden itibaren Muharrem İnce, koşa koşa Edirne'ye gitti. Niçin gitti biliyor musunuz? Edirne'yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK'ya açıkça destek veren, PKK'lıların cenazesine gitmeyenleri cezalandırırım diyen, hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜ BU ÜLKENİN BAŞINA BELA OLMAKTAN ÇIKARMAYA ANT İÇTİK"

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Terör bu ülkeye büyük acılar yaşattı. Şimdi artık bu acıları sona erdirmek zamanıdır. Bunun yolu da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik, yemin ettik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Türkiye'de zaten terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, Sincar'a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."

Başbakan Yıldırım Kırklareli'nde müjdeleri sıralardı

"İSTANBUL-LÜLEBURGAZ-BABAESKİ-KIRKLARELİ-KAPIKULE HIZLI TRENİNE BAŞLIYORUZ"

Başbakan Yıldırım, "İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. 2 milyar lira, helal olsun Lüleburgaz'a." dedi.

Başbakan Binali "Yıldırım Bizden önce 30 yılda yapamadılar"