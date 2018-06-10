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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı ile Başbakan , İl Başkanlığı'nda organize edilen sahur programına katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 06:31 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 06:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programının ardından 'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, daha sonra sahur programına katılmak üzere Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan burada, Başbakan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile milletvekili adayları, mahalle başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Erdoğan'ın çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve seçim değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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