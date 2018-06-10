Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Darbecilerin avukatına örgüt üyeliği ve terör propagandasından dava!

Darbecilerin avukatına örgüt üyeliği ve terör propagandasından dava!

Geçtiğimiz aylarda 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen avukat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bazı darbeci subayların avukatı olarak bilinen İstanbul Barosu'na kayıtlı Uçar hakkında aynı suçlar kapsamında dava açıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 11:51
Darbecilerin avukatına örgüt üyeliği ve terör propagandasından dava!

Bazı darbeci subayların avukatlığını yapan , geçtiğimiz aylarda ve televizyon programlarında lehine yaptığı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılıkça, Kemal Uçar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. İddianame, şüpheli hakkında hapis cezası talebiyle 'ne gönderildi.

Bilindiği gibi, Uçar hâkimlikteki ifadesinde, FETÖ davalarına girdiği için bu yapının avukatıymış gibi bir yargı oluşturulduğunu ifade etmişti. Uçar, kendisine yönelik suçlama yapılan tweetlerin arkasında olduğunu belirtmişti. Uçar, kaçma şüphesi olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu ileri sürerek tutuklanmak istemediğini söylemişti.

DARBECİYE ŞEHİT DEDİ

Şüpheli hakkındaki tutuklama kararında, 'Bir takım FETÖ üyeliği veya darbe teşebbüsüne katılmaktan dolayı yargılanan şüphelilerin avukatlığını yapan Kemal Uçar'ın bunu fırsat bilerek gerek sosyal medyada, gerekse de çıktığı televizyon programlarında yoğun bir şekilde FETÖ propagandası yaptığı, buna ilişkin tespitlerin bulunduğu, şüphelinin darbeye karışmaktan yargılanan ve daha sonra rahatsızlanarak ölen bir şüpheli için 'Şehit' diyebilecek kadar örgütsel bir tavır sergilediği' kaydedilmişti.

Ayrıca kararda, Kemal Uçar'ın ByLock, ankesör ve itirafçı beyanları için delil olamayacağına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı ve FETÖ suçundan yargılanmakta olan çok sayıda şüpheli ile yoğun irtibatının bulunduğu belirtilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbecilerin avukatına örgüt üyeliği ve terör propagandasından dava!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN