Darbecilerin avukatına örgüt üyeliği ve terör propagandasından dava!

Bazı darbeci subayların avukatlığını yapan Kemal Uçar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya ve televizyon programlarında FETÖ lehine yaptığı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılıkça, Kemal Uçar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. İddianame, şüpheli hakkında hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi, Uçar hâkimlikteki ifadesinde, FETÖ davalarına girdiği için bu yapının avukatıymış gibi bir yargı oluşturulduğunu ifade etmişti. Uçar, kendisine yönelik suçlama yapılan tweetlerin arkasında olduğunu belirtmişti. Uçar, kaçma şüphesi olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu ileri sürerek tutuklanmak istemediğini söylemişti.

DARBECİYE ŞEHİT DEDİ

Şüpheli hakkındaki tutuklama kararında, 'Bir takım FETÖ üyeliği veya darbe teşebbüsüne katılmaktan dolayı yargılanan şüphelilerin avukatlığını yapan Kemal Uçar'ın bunu fırsat bilerek gerek sosyal medyada, gerekse de çıktığı televizyon programlarında yoğun bir şekilde FETÖ propagandası yaptığı, buna ilişkin tespitlerin bulunduğu, şüphelinin darbeye karışmaktan yargılanan ve daha sonra rahatsızlanarak ölen bir şüpheli için 'Şehit' diyebilecek kadar örgütsel bir tavır sergilediği' kaydedilmişti.

Ayrıca kararda, Kemal Uçar'ın ByLock, ankesör ve itirafçı beyanları için delil olamayacağına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı ve FETÖ suçundan yargılanmakta olan çok sayıda şüpheli ile yoğun irtibatının bulunduğu belirtilmişti.