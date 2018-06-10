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: Hiçbir hain sağ kalmayacak

 Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 'deki toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Yeni bir darbe planları var' sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, " yeni bir işgal girişime maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 16:59
Devlet Bahçeli: Hiçbir hain sağ kalmayacak

Genel Başkanı , partisinin 'deki toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Yeni bir darbe planları var' sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, " yeni bir işgal girişime maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE;

"İttifak iradenin mahsülüdür. İrade ise Türk milletidir. Millet haysiyetimizi kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bundan dolayı 24 Haziran'da bunun için sandıklara gideceğiz. Türkiye kuşatma altındadır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. // küresel emperyalizm tarafından kullanılmaktadır. ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek hep üzerimize gelecekler."

"HİÇ BİR HAİN SAĞ KALAMAYACAK"

"İzmir'den açık açık söylüyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız. Alayını cehennemin dibine kovalarız. Burunlarından fitil fitil getiririz"

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Devlet Bahçeli: Hiçbir hain sağ kalmayacak
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