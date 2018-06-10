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Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı , vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 23:42
Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı , vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye ziyareti için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti.,

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Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti
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