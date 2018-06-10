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Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile bir zirvede görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 12:35
Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Çin'de Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'ne katılan Başkanı , ABD Başkanı 'ın yenilenen silah yarışı konusundaki endişelerine katıldığını ifade ederek, bu meselenin kapsamlı bir tartışma ile ele alınması gerektiğini belirtti.

Putin, Washington da hazırsa Trump ile bir araya gelmekten memnun olacağını, dahil bazı ülkelerin böyle bir zirveye ev sahipliği yapma önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Vladimir Putin konuşmasında, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştirdi.

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ŞİÖ üyelerinin ABD'nin bu tutumundan endişe ettiğini dile getiren Putin, kararın, bölgedeki "durumu istikrarsızlaştırabileceğini" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, yönetiminin nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

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Putin, Trump ile görüşmeye hazır
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