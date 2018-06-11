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'nün darbe girişimi sırasında, aralarında ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında, aralarında ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşması başladı.

25. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda yapılan duruşmaya, 130 tutuklu sanık, müştekiler ve izleyiciler katıldı. , Başbakanlık, ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor. Duruşmada şu ana kadar 124 sanık esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülen mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi talep edildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası
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