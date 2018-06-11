7 ülkede 33 konsolosluk bölgesinde 126 bin 20 oy kullanılarak rekor kırıldı

Başkonsolosluk önlerinde yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturan ve saatlerce güneşin altında bekleyen vatandaşlarımız, oylarıyla ülkemizin geleceğine katkı verdiklerini söyledi. Cumartesi günü 33 Başkonsolosluk bölgesinde 71 bin 727 kişi oy kullanırken, gümrük kapılarında oylarını kullanan seçmenlerin sayısı 11 bin 117 kişi oldu.

24 Haziran seçimleri için oy sandıklarına gurbetçilerden yoğun ilgi

TOPLAM 7 ÜLKE 33 KONSOLOSLUK...



Pazar günü 33 Başkonsolosluk bölgesinde 115 bin 315 kişi oyunu kullanırken, gümrüklerde oy kullananların sayısı 10 bin 705 kişi oldu.

7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülkede 123 dış temsilcilikte oy kullanabilecek olan vatandaşlarımızın aynı zamanda 7-24 Haziran tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oy kullanabilme imkanına sahip. Hali hazırda vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Almanya, Avusturya, Fransa, Amerika, Avustralya, Danimarka ve Lüksemburg'da, toplam 7 ülke 33 konsolosluk bölgesinde oy kullanıma işlemi devam ediyor. Oy verme işlemlerinin devam ettiği ülkelerde dört günde kullanılan oyların sayısı şu şekilde gerçekleşti:

19 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK



Almanya: 85 bin 338, ABD 2 bin 949, Avustralya 2 bin 584, Avusturya 6 bin 835, Danimarka bin 396, Fransa: 21 bin 827 ve Lüksemburg'ta bin 53 oy kullanıldı.

1 Kasım seçimlerinde Avrupa ülkelerinden sandıklara giderek oylarını kullanan vatandaşlarımızın oranı yüzde 47 olurken, kullanılan oy sayısı 870 bin olmuştu. Bu seçimlerde oy sayısının bir milyonu geçmesi bekleniyor. Oy verme işlemi 19 Haziran'a kadar devam edecek.