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'da operasyonu: 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 12:53
Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Jandarma ekipleri, Saimbeyli ilçesinde terör örgütü 'la bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişiler olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yakalanan 13 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; terör örgütü DEAŞ'ın övüldüğü örgütsel yayınlar, flama, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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