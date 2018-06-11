Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Jandarma ekipleri, Saimbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişiler olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yakalanan 13 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; terör örgütü DEAŞ'ın övüldüğü örgütsel yayınlar, flama, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



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