Bayraktar çiftinden Darülaceze’ye ziyaret

Sümeyye Erdoğan
Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar Darülaceze
'yi ziyaret ederek Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci eşliğinde kurumda kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Bayraktar çifti, Darülaceze'de bulunan rehabilitasyon merkezinin yanı sıra, ziyaretçi merkeziyle daireleri gezdi. Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi. Bayraktar çiftinin gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını dile getiren Darülaceze sakinleri, kendilerini her zaman yanlarında görmek istediklerini aktardı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar daha sonra Darülaceze sakinleri ve çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi, ramazanlarını, Kadir Gecelerini kutlayarak iftarlık ikramında bulundu. Bayraktar çiftine, Darülaceze Rehabilitasyon Merkezi'nde üretilen eşyalardan da bazı hediyeler takdim edildi. Bayraktar da burada üretilen eşyalardan satın aldı.