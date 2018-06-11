Beraat etti gaybubet evinde yakalandı

Konya
'da 10 gün önce yargılandığı MAK timi davasında skandal bir kararla beraat eden eski yüzbaşı Kenan Şahin önceki gece polisin yaptığı operasyonda FETÖ
'nün hücre evinde yakalandı. Şahin, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev alan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak ile birlikte ele geçirildi. Şahin'in ışığını kapattığı tuvalette saklandığı öğrenildi. Evde örgütün gizli haberleşme programı yüklü 5 cep telefonu ile 8 bin dolar, 18 bin lira ve örgüt tarafından dağıtılan market alışveriş kartları ele geçirildi.