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Beraat etti gaybubet evinde yakalandı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018
'da 10 gün önce yargılandığı MAK timi davasında skandal bir kararla beraat eden eski yüzbaşı Kenan Şahin önceki gece polisin yaptığı operasyonda 'nün hücre evinde yakalandı. Şahin, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev alan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak ile birlikte ele geçirildi. Şahin'in ışığını kapattığı tuvalette saklandığı öğrenildi. Evde örgütün gizli haberleşme programı yüklü 5 cep telefonu ile 8 bin dolar, 18 bin lira ve örgüt tarafından dağıtılan market alışveriş kartları ele geçirildi.
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Beraat etti gaybubet evinde yakalandı
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