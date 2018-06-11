Canlı yayında Muharrem İnce’ye yalanlama

Seçim meydanlarını 'yalan rüzgârı'na çeviren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir TV yayınında "Milli Savunma Üniversitesi
rektörünün FETÖ
'cü çıktığı" yalanını söyleyen İnce'nin yalanı, rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu
'nun canlı yayına bağlanmak istemesiyle ortaya çıktı. İKİ KERE YALANLANDI
Muharrem İnce önceki gün NTV canlı yayınında FETÖ'yle mücadele konusunda hükümeti eleştirirken "Harp Akademileri'ni kapattılar, Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ'cü çıktı" dedi. İnce'nin yalanı daha canlı yayın devam ederken ortaya çıktı. Sunucu, rektör Erhan Afyoncu'nun hakkında ortaya attığı iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. İnce ise "Doğrudur dekan olacak o. Rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi. Ancak sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İTTİFAKTA 2 YIL KRİZİ
İkinci kez "yalanlanan" İnce, öfkeli şekilde, her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. Bahsedilen kişinin Milli Savunma Üniversitesi Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Atakan olduğu geçen ay kamuoyuna yansımıştı.
Muharrem İnce, 'Millet İttifakı'nın en büyük vaadi olan parlamenter sisteme dönüşle ilgili de yine kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Daha önce cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 2 yılı restorasyon süreci olarak geçireceğini söyleyerek Millet İttifakı'nda krize neden olan İnce, İyi Parti'den gelen tepkiye rağmen 2 yıl konusundaki ısrarını sürdürdüğünü ortaya koydu. İnce "Ben restorasyon sürecinin iki yıl süreceğini düşünüyorum. Bu süreci tamamlayan birisi olmak isterim. Bunu sağlayan bir cumhurbaşkanı olarak tercihimi yaparım. Cumhurbaşkanı olarak mı kalmak istiyorum yoksa başbakan mı, sonra karar vereceğim" dedi. AKŞENER KARŞI ÇIKMIŞTI
İnce'nin iki yıllık süre öngörmesine İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
karşı çıkmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile yaptığı görüşmede rahatsızlığını dile getirerek parlamenter sisteme dönüş için takvim belirlenmesi ve bunun da kamuoyuna açıklanmasını istemişti. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmenin ardından ittifak partileri heyetleri eski sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek üzere toplantılar yapıyor. İttifak partilerinin seçimlere bir hafta kala yol haritasını kamuoyuyla paylaşması beklenirken genel görüşün İnce'nin verdiği sürenin aksine 1 yıl olması öngörülüyor.
Kulislerde İnce'nin 2 yıl ittifak partilerinin 1 yıllık geçiş süreci öngörmesi ise cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanacak krizlerin işareti sayılıyor.