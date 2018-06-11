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Erdoğan: Yerli otomobil üretimi, 2019'da prototip hazır olacak

, yerli otomobil üretimi ile ilgili "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobil üretimi, 2019'da prototip hazır olacak

, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik." diye konuştu.

'BİZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPACAĞIZ BAY MUHARREM'

Erdoğan, "Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.' diyor Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobil üretimi, 2019'da prototip hazır olacak
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