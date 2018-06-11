Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da müjdeleri verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bursa'ya yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, "Bursa, vakit birlik vakti diyor muyuz, vakit Bursa vakti, Türkiye vakti diyor muyuz? Sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Biz öyle hizmetin sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına, Bay Muharrem'e, diğerlerine de söyleyin 44.5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya." dedi.

"Stadyum buraya ayrı yakıştı. Burası eski stadyum, buraya ne yakışır?" diyen Erdoğan, Buraya da millet bahçesi yapıyoruz. Bu betonları bir an önce yıkacağız. Burası yeşil Bursa'nın güzel bir örneği olacak. Bursamıza bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bin 335 yatak kapasiteli şehir hastanesini İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal'e sorayım mı? SSK müdürlüğü yaptı ya. Bir gösterelim başarılı SSK müdürünü. " ifadesini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'da genel müdürlük yaptığı yıllara ait bir videoyu vatandaşlara izletti.

"HASTANE DEYİNCE AKLA HİJYEN GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, izlettiği videonun ardından ise "Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Uludağ'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getireceğiz" dedi.

"BU YOLLAR, BU YATIRIMLAR NEYLE YAPILIYOR?"

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu çıkmış Malatya'da '7.4 büyüme, çiftçi kardeşim, esnaflar size bu yansıdı mı?' diyor. Bay Kemal sen ekonomi dersi alman gerek. Bu derslikler, bu yurtlar, bu yollar bunlar neyle yapılıyor? Büyüyen ülke yapabilir, büyümeyen ülke bunları yapabilir mi? Ama anlamaz. Öbürü ustasına çekmiş çırak. Büyüyen Türkiye olmasa bu yapılır mıydı? ifadesini kullandı.

"MUHALEFETİN KÖTÜ BİR HUYU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimim var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.Bu çolpa herifler milletimizin kazanımlarına gözdikmişler. Getir göster makbuz ne oldu hepsi yalan. Yok böyle bir şey çünkü hayatın yalan. " ifadesini kullandı.

"Mega endüstri kuruyoruz. Bunu İnce anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz." diyen Erdoğan, "Ama Bursa çok iyi anlar. Bursa da bu projenin içerisinde yer alıyor. Ne diyor 'gel bakalım buraya Muharrem' ifadesini kullanıp Muharrem İnce'ye ait bir video daha izletti.

"KEKE TAKILI KALMIŞLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnce'ye ait videoyu izlettikten sonra, "Evet doğru diyor. Bay Muharrem 24 Haziran'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Bunlar aynı ya, aynı. Bunlar kayda giriyor bunlar arşivde. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından onu görsün. Hık mık ediyor. Çık delikanlıca bırakırm de ay. Derdi cumhurbaşkanlığı değil, tek derdi CHP'ye dönüp orada mevzi tutmak. Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Dün sakın ha Afrin'e girmeyin diyorlardı, bugün sakin ha Kandil'e girmeyin diyorlar. Keke takılı kalmışlar. Bunlar biliyor çocuklarımz gelişirse, okursa bunların geçmişini öğrenir. Bay Muharrem istersen çorba da verirler. Kıraathane demek okuma evi demek. Öğren." ifadesini kullandı.

"Şimdi de askerin moraline takmış." diyen Erdoğan, "Alkış Bay Muharrem'in moralini bozmuş. Anlaşılan Bay Muharrem'e sadece ABD'den değil Kandil'den de telefon geliyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah" dedi.