Darbe yanlısı doktora ‘sakat bıraktın’ davası

FETÖ'cü hainlerin15 Temmuz darbe girişimi sırasında dizinden vurulan Hasan Keleş
, ayağından vurulan Ayetullah Öztekin
ve bileğinden vurulan Hüseyin Avni Suyabatmaz köprüdeki darbeci askerlerin sıktığı kurşunlarla yaralandı. Üç yaralı vatandaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla Üsküdar'da ki devlet hastanesine götürüldü. İddiaya göre acil bölümü doktoru Murat B., hastaneye başvuran yaralıları tedavi etmek istemedi ardından darbeyi destekler şekilde söz ve davranış sergiledi. Yine iddiaya göre doktor, "Canının yanmasını istemiyorsan sokağa çıkmayacaktın" dedi. 3 gazi şikayetçi oldu. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, doktor hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenledi. Dosyada, tedaviye geç kalınan Ayetullah Öztekin'in ayağını kaybettiği belirtildi.