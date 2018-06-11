Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Darbe yanlısı doktora ‘sakat bıraktın’ davası

Darbe yanlısı doktora ‘sakat bıraktın’ davası

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018
Darbe yanlısı doktora ‘sakat bıraktın’ davası
FETÖ'cü hainlerin15 Temmuz darbe girişimi sırasında dizinden vurulan , ayağından vurulan ve bileğinden vurulan Hüseyin Avni Suyabatmaz köprüdeki darbeci askerlerin sıktığı kurşunlarla yaralandı. Üç yaralı vatandaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla Üsküdar'da ki devlet hastanesine götürüldü. İddiaya göre acil bölümü doktoru Murat B., hastaneye başvuran yaralıları tedavi etmek istemedi ardından darbeyi destekler şekilde söz ve davranış sergiledi. Yine iddiaya göre doktor, "Canının yanmasını istemiyorsan sokağa çıkmayacaktın" dedi. 3 gazi şikayetçi oldu. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, doktor hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenledi. Dosyada, tedaviye geç kalınan Ayetullah Öztekin'in ayağını kaybettiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbe yanlısı doktora ‘sakat bıraktın’ davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN