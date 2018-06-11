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’cü asker komutanlığın hesabını soymuş!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018
ASKERİ Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda görevli olduğu üyeliğinden açığa alınan Maliye Astsubay Üstçavuş Mehmet Akif Y.'nin komutanlık adına açılan ve kendisinin sorumlusu olduğu banka hesabından zimmetine binlerce lira geçirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Maliye Astsubay Üstçavuş Mehmet Akif Y., Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda görevliyken FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin yetkili olduğu Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı adına açılan hesapta, 2017 yılının kasım ayına ait verginin ödenmediği tespit edildi. Bunun üzerine hesaplar incelemeye alındı. Şüpheli Mehmet Akif Y.'nin değişik zamanlarda, usulsüzlük yaparak kendi hesabına binlerce lira para aktardığı tespit edildi. Şüpheli Mehmet Akif Y. savunmasında, hakkındaki iddiaların doğru olduğunu, kumar oynadığını, bu sebeple zor kaldığı için böyle bir yola başvurduğunu, kullandığı hesaplardaki iddia edilen rakamların hepsini faiziyle birlikte geri ödediğini ileri sürdü. Şüpheli Mehmet Akif Y. hakkında atılı suçlar kapsamında dava açıldı.
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FETÖ’cü asker komutanlığın hesabını soymuş!
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