FETÖ'den üyelerine siyasi parti sorgulaması

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen tutuksuz sanık H.K'nin yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.K. ile avukatı katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık H.K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve örgüte ait dershanede 11 ay müdürlük yaptığını ifade etti.

TUTUKSUZ SANIK H.K'DAN İTİRAFLAR

Fizik öğretmeni M.S'nin Adana'da örgüte ait tüm dershanelerden sorumlu olduğunu belirten sanık H.K. şöyle devam etti:

"Adana'da Barajyolu Işık Dershanesi'nde bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda dershanelerin kapatılmaması için tweetler atılması gerektiği ve kesinlikle AK Parti'ye oy verilmemesi yönünde telkinlerde bulunuldu. Hatta seçimlerde HDP'ye dahi oy verebileceğimizi söylediler. FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesi ile kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı Yurt Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonuna gelmişti.

Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesine abonelik için bildiri de sundu. FETÖ 1 Kasım genel seçimleri sonrası iktidara gelen AK Parti'nin oy oranını yüksek buldu. Bu durum sonrası örgüte ait kurumlarda çalışan öğretmenlerin siyasi parti üyelikleri sorgulandı.''

"SİYASİ PARTİ ÜYELİKLERİ SORGULANDI"

Mahkemede itiraflarda bulunan sanık H.K, ''FETÖ 1 Kasım genel seçimleri sonrası iktidara gelen AK Parti'nin oy oranını yüksek buldu. Bu durum sonrası örgüte ait kurumlarda çalışan öğretmenlerin siyasi parti üyelikleri sorgulandı.'' dedi

H.K. ifadesinde FETÖ dershanesinde öğretmenlerin toplanarak parti üyeliklerinin internet üzerinden örgüt üyeleri tarafından sorgulandığını öne sürerek, "ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık H.K'ye etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.