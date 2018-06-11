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'nün lerden sorumlu ""ne hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada örgütün lerden sorumlu "" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 16:32
FETÖ'nün polislerden sorumlu il abisine hapis cezası

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cihan Demir ve avukatı katıldı. , savunmasında / ile ilgisinin olmadığını ve kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir'in, lerden sorumlu "" olduğu, "Halit" kod adını ve ByLock kullandığı, darbe girişimi gecesi "Tango" programı üzerinden darbeyi destekleyen mesajlar atılmasını istediği tespiti dikkate alınarak, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün polislerden sorumlu "il abisi"ne hapis cezası
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