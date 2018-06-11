İtirafçı olan askeri öğrenci örgüt yapılanmasını anlattı

Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi İ.K "Bizden sorumlu bazı sözde imamların söylemlerinden bu yapının iyi niyetli olmadığını fark ettim. Okulum devam ederken telefonlarını açmayınca bizzat yüzüme karşı 'telefonları açmaz isen sonuçlarına katlanırsın' diye tehdit ettiler" açıklamasını yaptı.

Sinop merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan bazı zanlılar örgütün askeri yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Zanlılar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinde örgütle öğrencilik yıllarında tanıştıklarını, sınavlara da örgüte yakın dershanelerde hazırlandıkları bilgisini verdi.

Şüphelilerden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi İ.K, örgütle ilk olarak bir yakını aracılığıyla tanıştığını anlattı.

Sinop'ta, örgüte yakın bir dershanede sınavlara hazırlandığını ve bu süre zarfında evlerde düzenlenen sohbetlere katıldığını vurgulayan İ.K, sınavı kazanmasının ardından da İstanbul'da örgütün sözde imamları tarafından devamlı aranmaya devam edildiğini aktardı.

"DİSİPLİN CEZALARI ALMAYA BAŞLADIM"

2015 yılında örgütle yavaş yavaş bağlarını koparmaya başladığını ancak sürekli aranmaya devam ettiği bilgisini veren İ.K, "Bizden sorumlu bazı sözde imamların söylemlerinden bu yapının iyi niyetli olmadığını fark ettim. Okulum devam ederken telefonlarını açmayınca bizzat yüzüme karşı 'telefonları açmaz isen sonuçlarına katlanırsın' diye tehdit ettiler. Zaten bu tehditten bir süre sonra devamlı olarak disiplin cezaları almaya başladım." dedi.

İtirafçı olan diğer zanlılar da ifadelerinde örgütün namaz kılma, oruç tutma, gerektiğinde alkol alma, örgüt içi evlilik ve benzeri konularda kendilerine dayatılan talimatlar hakkında bilgi verdi.