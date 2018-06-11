Kandil’de 14 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne karşı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. PKK
'nın terör yuvalarının bulunduğu Kandil'e dün yoğun hava harekatı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, operasyonda teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 14 hedef imha edildi. Yine Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde ise 3 teröristin etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda da 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Böylece bu bölgede ölü ele geçirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.