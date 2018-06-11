Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kılıçdaroğlu konuştu, vatandaş uyudu

konuştu, vatandaş uyudu

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Kılıçdaroğlu konuştu, vatandaş uyudu
Genel Başkanı Kemal , 'da çiftçi ve sulama birlikleri, esnaf ve meslek odaları ile STK yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada AK Parti'nin projelerini eleştiren Kılıçdaroğlu kendisini dinlemeye gelenlere vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, YÖK'ü kaldıracaklarını, gençleri üniversite yönetimlerinde söz sahibi yapacaklarını ve esnaf bakanlığı kuracaklarını iddia etti.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaatleri vatandaşların ilgisini çekmedi. Kılıçdaroğlu konuşurken katılımcıların bazıları uyudu, bazıları ise konuşma sırasında cep telefonları ile oynadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu konuştu, vatandaş uyudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN