Kılıçdaroğlu konuştu, vatandaş uyudu

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Adana
'da çiftçi ve sulama birlikleri, esnaf ve meslek odaları ile STK yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada AK Parti'nin projelerini eleştiren Kılıçdaroğlu kendisini dinlemeye gelenlere vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, YÖK'ü kaldıracaklarını, gençleri üniversite yönetimlerinde söz sahibi yapacaklarını ve esnaf bakanlığı kuracaklarını iddia etti.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaatleri vatandaşların ilgisini çekmedi. Kılıçdaroğlu konuşurken katılımcıların bazıları uyudu, bazıları ise konuşma sırasında cep telefonları ile oynadı.